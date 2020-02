Serie A, 25esima giornata decimata dal Coronavirus

Share This:



































Una 25esima giornata di campionato alquanto surreale quella di ieri. Solo 6 le partite disputate, le altre 4 sospese per l’emergenza Coronavirus che sta interessando il Nord dell’Italia. Juventus e Lazio vincono, ora c’è da capire la situazione “Recupero partite”.

Ipotesi sui possibili recuperi

Le date sono tutte al vaglio della Lega che, nei prossimi giorni, potrà dire qualcosa di più certo. Atalanta-Sassuolo potrebbe essere recuperata mercoledì 18 marzo anche perché è l’unica possibile. Per quanto riguarda Torino-Parma sono due le ipotesi che restano in piedi: mercoledì 4 marzo o mercoledì 11 marzo. Infine per Verona-Cagliari la data dovrebbe essere mercoledì 11 marzo. Più difficile definire il recupero per Inter-Sampdoria con l’ad del club nerazzurro Beppe Marotta che avrebbe suggerito di giocare contro i blucerchiati il 5 marzo, giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. La sfida di ritorno della coppa nazionale potrebbe essere spostata al 13 maggio, giorno in teoria previsto per la finalissima all’Olimpico con la finale che sarebbe dunque spostata di una settimana al 20 maggio.

I risultati della 25esima giornata:

Brescia-Napoli 1-2

Bologna-Udinese 1-1

SPAL-Juventus 1-2

Fiorentina-Milan 1-1

Genoa-Lazio 2-3

Roma-Lecce 4-0

Atalanta-Sassuolo rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Inter-Sampdoria rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Torino-Parma rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Verona-Cagliari rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus



CLASSIFICA SERIE A

Juventus 60

Lazio 59

Inter 54 *

Atalanta 45 *

Roma 42

Napoli 36

Milan 36

Verona 35 *

Parma 35 *

Bologna 34

Cagliari 32 *

Sassuolo 29 *

Fiorentina 29

Torino 27 *

Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23 *

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15

* una partita in meno