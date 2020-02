Serie A, all’Inter il derby contro il Milan

Ieri, con lo scoppiettante 4-2 del deby della Madonnina, si è conclusa la 23esima giornata di Serie A. L’Inter di Conte ha rimontato nella ripresa il Milan grazie ai gol di Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku, non sono bastate, invece, ai rossoneri le reti di Rebic e Ibrahimovic.

Passo falso, poi, per Napoli e Juventus, battute da Lecce e Verona, mentre la Lazio di Inzaghi ha vinto soffrendo sull’ostico campo del Parma, fra dubbi e polemiche.

Ancora una sconfitta per il Torino, contro la Samp, e per la Spal, contro il Sassuolo, un ko che è costato la panchina a Semplici, ormai ex tecnico degli estensi.

1-1 fra Brescia e Udinese, mentre il Genoa ha piazzato un importante vittoria per la salvezza battendo in casa 1-0 il Cagliari.