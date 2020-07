Serie A, continuano a vincere Milan e Atalanta

Continua la corsa per le posizioni europee di Atalanta e Milan. Negli anticipi della 35esima giornata di A, infatti, i bergamaschi hanno battuto 1-0 in casa il Bologna, mentre il Milan si è imposto 1-2 fuori casa contro il Sassuolo.

Un gol di Muriel nella ripresa ha lanciato l’Atalanta al secondo posto, e non sono mancate le polemiche in una partita molto accesa fra i due allenatori – Mihajlovic e Gasperini – con il secondo addirittura espulso.

In serata, invece, grazie ad una doppietta di Ibrahimovic il Milan ha sbancato Sassuolo a cui non è servito un gol del solito Caputo su calcio di rigore.

Oggi, invece, in campo tutte le altre partite. Alle 19 tocca al Napoli contro il Parma, stasera invece spiccano Inter-Fiorentina, lo scontro salvezza fra Lecce e Brescia e i derby fra Sampdoria e Genoa.