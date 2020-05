Serie A, ecco le possibili date per la ripresa

Il futuro della Serie A è sempre in bilico, con il governo che continua a temporeggiare ma che, nel frattempo, da il via libera agli allenamenti di gruppo a partire dal prossimo 18 maggio.

Intanto, dopo una riunione tenutasi ieri, la Lega Calcio di Serie A ha fatto un po’ il punto sulla situazione ed ha buttato giù un primo calendario per la ripresa delle attività.

Salvo altri colpi di scena – più che altro governativi – la Serie A riprenderà il prossimo 7 o al più tardi il 14 giugno, per poi terminare il 2 agosto.

Nel mezzo, inoltre, anche le gare di ritorno di Coppa Italia e la Finale della stessa che dovrebbe giocarsi però a Milano e non a Roma.