Serie A, i risultati dei recuperi della 25^ giornata

Riprende il campionato di Serie A dopo lo stop per il Coronavirus e riparte con i 4 recuperi delle partite rimandate e non giocate della 25a giornata di campionato. Il campionato è tornato con i quattro recuperi della 25^ giornata: si è partiti sabato con Torino-Parma e Verona-Cagliari, domenica invece sono scesi in campo Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria.

1-1 è finito l’incontro tra Torino e Parma, prima partita dei recuperi della 25a giornata, il Toro interrompe così la sua striscia di sconfitte ma dopo essere andato in vantaggio con Nkoulou si fa recuperare da Kucka e Belotti sbaglia un rigore.

Vittoria del Verona che si arrampica sempre più verso la zona Europa: 2-1 sul Cagliari, doppietta di Di Carmine cui risponde Simeone, espulsi Borini e Cigarini. Il Verona ora è settimo.

L’Atalanta risulta vittoriosa e ritorna facendo 4 goal al Sassuolo: 4-1 il risultato finale

L’Inter batte la Sampdoria per 2-1, tutti nel primo tempo i goal dei nerazzurri che nel secondo subiscono il goal della Samp e poi forse soffrono più del necessario.