Serie A, i risultati della 27ª giornata

Dopo le vittorie di Milan e Juventus, martedì il Napoli ha vinto a Verona, il Parma a Genova e il Torino in casa contro l’Udinese.

Il Napoli di Gennaro Gattuso dà seguito alla vittoria in Coppa Italia e vince anche in campionato espugnando per 1-0 l’ostico campo dell’Hellas Verona di Ivan Juric grazie al gol di Arkadiusz Milik. Il polacco, scelto al centro dell’attacco al posto di Mertens, ha ripagato la fiducia del tecnico calabrese realizzando un gol importante che proietta così gli azzurri a quota 42 punti, a più tre sul Milan e a meno tre dalla Roma che giocherà domani sera contro la Sampdoria.

Nell’altro match di serata finisce con un pesante 0-1 la sfida del Mazza di Ferrara tra la Spal di Luigi Di Biagio e il Cagliari di Walter Zenga che ottiene il suo primo successo sulla panchina dei sardi rimediando alla sconfitta subita contro il Verona sabato sera. Questo pareggio proietta così i rossoblù a quota 35 punti, al decimo posto in classifica, mentre la Spal resta al penultimo posto della classifica con un solo punto di vantaggio sul Brescia ultimo e a meno 7 dal Lecce terzultimo che ieri sera ha perso il suo match della 27esima giornata contro il Milan di Pioli.

Il Parma di Roberto D’Aversa continua nel suo sorprendente campionato e ottiene una vittoria preziosa sul campo del traballante Genoa di Davide Nicola. La tripletta di Cornelius e la rete di Kulusevski hanno regalato tre punti d’oro ai ducali che volano a quota 39 punti, come il Milan, a soli tre punti dal Napoli di Gattuso sesto. Di Iago Falque la rete su calcio di rigore a rendere meno amaro il passivo. Da segnalare, sul risultato di 1-0, l’errore dal dischetto di Mimmo Criscito che si fa così ipnotizzare dal portiere dei ducali.

Nell’altro match delle 21:45 il Torino di Moreno Longo vince lo scontro salvezza contro l’Udinese di Gotti frutto del gol del capitano Andrea Belotti che riscatta così l’errore dal dischetto contro il Parma. Con questo importante successo i granata volano a quota 31 punti come la Fiorentina proprio a più tre sull’Udinese che resta ferma a quota 28 a soli due punti di vantaggio sul Doria e a tre punti di vantaggio su Genoa e Lecce che occupano la quart’ultima e terz’ultima posizione della classifica. La lotta per non retrocedere si fa ancora più dura ed interessante e a undici giornate in tante si stanno giocando la permanenza in A. Nella serata di oggi si chiuderà la 27esima giornata con i match Inter-Sassuolo, Roma-Sampdoria e il big match Atalanta-Lazio.