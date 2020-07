Serie A, i risultati della 33ª giornata

Nelle partite di mercoledì hanno vinto Milan, Roma e Fiorentina; Napoli, Lazio e Juventus hanno tutte pareggiato.

La 33ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è proseguita mercoledì con altre sette partite nelle quali sono state impegnate tra le altre Napoli, Milan, Roma, Lazio e Juventus. Bologna-Napoli, finita 1-1, Milan-Parma 3-1 e Sampdoria-Cagliari 3-0. In serata le altre 4 sfide. Il match clou tra Sassuolo e Juventus ha regalato emozioni e gol: 3-3. La Fiorentina ha espugnato lo stadio salentino del Lecce con un netto 1-3. La Roma ha vinto contro l’ostica Hellas Verona 2-1. Mentre delude ancora la Lazio di Simone Inzaghi, che si fa fermare sullo 0-0 in casa dell’Udinese, e vede sempre più lontano la speranza di lottare per lo scudetto.