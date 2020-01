Serie A, il Napoli batte la Juventus

Grazie ad una grande gara, il Napoli di Gattuso ha battuto la Juventus, ma del passo falso dei bianconeri non ne ha approfittato l’Inter, fermata in casa sul pari dal Cagliari.

I gol di Zielinski e Insigne hanno permesso agli azzurri di conquistare i tre punti, troppo poco per i bianconeri il gol del solo Ronaldo.





Altro passo falso per l’Inter di Conte che ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari con i gol di Lautaro – poi espulso – e Nainggolan.





Roboante 0-7 dell’Atalanta sul Torino, mentre il derby di Roma è terminato 1-1 con i gol di Acerbi e Dzeko.





0-0 fra Fiorentina e Genoa, mentre il Verona ha vinto la sfida salvezza contro il Lecce.