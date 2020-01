Serie A, la Juventus è campione d’inverno

La Juventus di Sarri è Campione d’inverno, grazie alla vittoria di ieri sera contro la Roma all’Olimpico. Pareggio per l’Inter, Napoli sconfitto dalla Lazio.

I gol di Ronaldo e Demiral hanno regalato i tre punti a Sarri che torna primo in classifica con la sua Juventus. Da segnalare, nel corso del match di ieri sera, i due brutti infortuni di Zaniolo e Demiral che, con ogni probabilità, hanno già terminato la loro stagione.

Male il Napoli, sconfitto dalla Lazio grazie ad un gol di Immobile su una leggerezza di Ospina, mentre l’Inter non è andata oltre l’1-1 contro l’Atalanta, con i gol di Lautaro e del solito Gosens.

Vince anche il Torino 1-0 sul Bologna, mentre il Verona ha battuto 2-1 in rimonta il Genoa. 3-0 dell’Udinese contro il Sassuolo, mentre la Fiorentina è tornata al successo battendo in casa 1-0 la Spal, sempre più ultima in classifica.