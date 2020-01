Serie A, la prima mini fuga della Juventus

Prima mini fuga della Juventus, nel Campionato italiano di Serie A. La capolista, infatti, ha battuto in casa il Parma, ed ha staccato l’Inter che non è andata oltre il pari contro il Lecce.

Una doppietta di Ronaldo ha regalato i tre punti ai bianconeri, mentre non è bastato un gol di Bastioni all’Inter che si è fatta raggiungere da Mancosu quasi allo scadere.

Male ancora il Napoli, sconfitto in casa al San Paolo dalla Fiorentina, mentre la Roma di Fonseca continua nella sua corsa al quarto posto battendo 1-3 fuori casa il Genoa.

Stasera, in campo Atalanta-Spal mentre martedi e mercoledi torna la Coppa Italia con il big match fra Napoli e Lazio al San Paolo.