Serie A: le partite della 29^ giornata

La 29^ giornata ha visto ben sei incontri in programma nella giornata di mercoledì 1 luglio.



Sconfitta pesante quelle patita dalla Fiorentina, sconfitta in casa per mano del Sassuolo. Pareggio in extremis invece per il Milan, che firma il 2-2 col l’autogol di Vicari allo scadere. Vince il Verona tra le mura amiche contro il Parma, mentre la Sampdoria espugna il Via del Mare battendo il Lecce di Liverani. La partita tra Bologna e Cagliari si è conclusa con 1-1 draw. Musa Barrow (45+3′) ha segnato per Bologna. Giovanni Simeone (46′) ha segnato per Cagliari. I nerazzurri segnano già dopo 5’ con Young. Raddoppia Alexis Sanchez e chiude il primo tempo D’Ambrosio. Nella ripresa gol di Gagliardini, traversa di Candreva, cinquina di Eriksen e sesta rete di Candreva. I nerazzurri salgono a 64 punti, Brescia sempre ultimo a 18.