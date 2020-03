Serie A: le partite recuperate della 26esima giornata

Dopo le quattro partite dello scorso fine settimana, è tempo di recuperare le sei restanti gare in calendario.

Cinque di queste sono state giocate di domenica, con un’appendice al lunedì. Si è partiti alle 12.30 con il derby emiliano tra Parma e Spal, per proseguire con due sfide in calendario alle 15:00 il Milan ospita il Genoa, mentre a Genova c’è il Verona per la Sampdoria. Alle 18 è stato tempo di Udinese-Fiorentina in Friuli, per un programma archiviato dal big match serale tra Juventus e Inter allo Stadium. A chiudere il turno di campionato sarà il posticipo del lunedì sera tra Sassuolo e Brescia, con fischio d’inizio alle 18.30.