Serie A, pareggia ancora l’Inter di Conte

Grazie ad un gol di Veloso a tempo quasi scaduto, il Verona ha pareggiato 2-2 al Bentegodi nel posticipo della 31esima giornata di Serie A.

Grande partenza degli uomini di casa di Juric, che sono passati in vantaggio grazie ad un gran gol di Lazovic dopo pochi minuti di gioco, salvo poi farsi riprendere e superare prima da Candreva e poi da un autogol di Di Marco.

Nel finale, invece, il 2-2 siglato appunto dal centrocampista portoghese.

Ancora una gara senza vittoria, quindi, per l’Inter di Conte che, con ogni probabilità, per i prossimi impegni, dovrà anche fare a meno di Lukaku, uscito per infortunio a metà ripresa.

Nel posticipo delle 19, invece, grande vittoria fuori casa dell’Udinese nello scontro salvezza contro la Spal. Trascinatore dei friulani il solito de Paul che insieme a Lasagna ha regalato tre punti ai suoi ed una salvezza che sembra essere ormai ad un passo.