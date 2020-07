Serie A, perdono Lazio e Juventus

Ieri è iniziata la 31esima giornata di Serie A, con una doppia sconfitta per le prime due in classifica.

Nel pomeriggio, infatti, la Lazio di Inzaghi ha perso in rimonta contro il Lecce. Non è bastato ai biancocelesti un gol di Caicedo ed il calcio di rgore sbagliato da Mancosu, i padroni di casa hanno prima pareggiato con Babacar e poi addirittura vinto grazie ad un gol di Lucioni ad inizio secondo tempo.

Non è andata meglio alla Juventus, sconfitta a San Siro per 4-2 dal Milan di Pioli. Debacle bianconera, con gli uomini di Sarri in vantaggio addirittura di due reti, grazie a Ronaldo e Rabiot, poi raggiunti e sorpassati da Ibrahimovic, Kessiè, Rebic e da Leao.

Fallisce, quindi, il primo match point scudetto per i bianconeri che comunque restano a +7 sulla Lazio seconda in classifica.