Una doppietta di Barrow ed un gran gol di Orsolini, hanno regalato ieri sera i tre punti al Bologna contro la Roma.

Non sono bastate, infatti, ai capitolini un’autorete di Denswil e un gol di Mkhitaryan, la squadra di Mihajlovic ha dominato in lungo e in largo portando a casa una meritata vittoria.

Da segnalare, nella Roma, il rosso a Cristante.