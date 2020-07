Grazie ad un netto 3-0, il Torino di Longo ha battuto questo pomeriggio il Genoa ipotecando la salvezza. In gol, sono andati Bremer, Lukic e il solito Belotti.

Tre punti, quindi, fondamentali per i granata che hanno quasi raggiunto la matematica salvezza, mentre il Genoa è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere e aspetta il match quasi decisivo di domenica contro il Lecce.