Blue Monday per l’Atalanta che perde in casa contro la Spal per 1 a 2.

Il 20esimo turno di Serie A è vinto a sorpresa dalla Spal che vince nella ripresa. Prima il pareggio con il gol di Petagna al 54′ che riprende il gol di Ilicic del 16′. Il colpo di grazia poi arriva con Valoti che completa la rimonta al 60′, inutile il forcing finale atalantino: Gasperini resta a -3 dalla Roma, Semplici va a -1 dalla zona salvezza.