Serie A, vincono ancora Juve e Lazio

Continuano a vincere Lazio e Juventus, negli anticipi della 29esima giornata di Campionato di Serie A.

La squadra di Inzaghi ha battuto in rimonta 1-2 fuori casa il Torino, grazie ai gol di Immobile e Parolo, ribaltando il vantaggio iniziale di Belotti.



3-1, invece, della Juventus di Sarri contro il Genoa, sempre più inguaiato nella lotta per non retrocedere. In gol, sono andati Dybala, Ronaldo e Costa, solo per le statistiche la rete del Grifone siglata da Pinamonti.