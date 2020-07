Serie A, vincono Inter e Atalanta

Ieri è iniziata la 37esima e penultima giornata di Serie A, che ha visto le vittorie di Atalanta e Inter, rispettivamente contro Parma e Napoli.

Nella gara delle 19.30, l’Atalanta di Gasperini in rimonta ha battuto il Parma, passato in vantaggio con Kulusevski ma poi rimontato grazie alle reti di Malinoviski e Gomez.

Nella gara delle 21.45, invece, l’Inter di Conte ha vinto 2-0 a San Siro contro il Napoli. In gol sono andati prima D’Ambrosio e poi Lautaro, con un eurogol appena entrato in campo.

Questi due risultati hanno rafforzato la posizione in classifica dell’Inter, seconda e dell’Atalanta, terza, in attesa della Lazio che stasera all’Olimpico affronta il Brescia già retrocesso con Immobile affamato di reti per la vittoria del titolo di capocannoniere e della Scarpa d’Oro.