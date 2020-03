Serie tv da non perdere durante la quarantena

A dispetto delle opinioni di ognuno, il MOOD di questo periodo deve essere #IORESTOACASA. Quindi mettiamoci l’anima in pace e vediamo come allietare questo tempo di quarantena con qualche serie tv che possa strapparci qualche sorriso.

In quest’ultima settimana l’utilizzo delle piattaforme digitali è quasi raddoppiato, soprattutto nelle zone che fino a ieri erano “Rosse”. « Il dato confortante è che l’utilizzo in aumento delle piattaforme ricreative indica una maggiore propensione da parte dei cittadini a stare in casa anche se sono ancora molti quelli che non hanno percepito la gravità della situazione», ha dichiarato Marnati, assessore ai Servizi digitali della Regione Piemonte.

COSA GUARDARE?

Il Metodo Kominsky

Da Chuck Lorre, il creatore di serie come Due Uomini e Mezzo e The Big Bang Theory., non poteva che venire fuori un altro capolavoro. Vanta la presenza dei Premi Oscar Michael Douglas ed Alan Arkin, e già questo dovrebbe bastarvi per dare una chance alla serie. Nella storia, il personaggio di Michael Douglas è un insegnante di recitazione, e quello di Arkin è un suo caro amico e manager, che ha recentemente perso la moglie per via del cancro, ed ha una figlia tossicodipendente. Anche in questo caso, riuscire a far ridere pur trattando argomenti come la terza età, la malattia e la tossicodipendenza, è un’arte difficilissima, e la missione è più che compiuta.

Grace and Frankie

I mariti di due donne, Grace e Frankie, appunto, che non potrebbero essere più diverse tra loro, fanno coming out e dichiarano di volersi sposare. Già questo basterebbe per accendere la curiosità nei confronti di questa serie, che riesce a creare situazioni davvero divertenti, grazie all’amicizia che si verrà a creare tra le due donne, e grazie al brillante sguardo sull’omosessualità, che però non diventa mai l’argomento principale della serie, e sulla terza età. Quest’ultimo soprattutto, un tema non trattato spessissimo nell’ambito delle serie TV, e soprattutto non con questa leggerezza.

HOW I MET YOUR MOTHER

How I Met Your Mother viene spesso considerato una copia di friends, spesso infatti si vivono situazioni molto similari. Ma la è riuscita a creare personaggi entrati ormai nell’immaginario collettivo, e alcune trovate brillanti che riuscivano a collegare anche puntate molto distanti tra loro. E che è stata davvero molto divertente, ecco perché sarebbe impossibile non citarla tra le serie TV divertenti su Netflix. Il finale non è piaciuto a tutti, ma anche le cose più belle possono essere divisive, no?

Catch-22

La serie vanta di un cast d’eccezione: George Clooney, che ha curato anche la regia, Hugh Laurie, Kyle Chandler, Christopher Abbott. Catch-22 è ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Il protagonista è un giovane soldato John “Yo yo” Yossarian, bombardiere dell’United States Army Air Forces. Nel corso della serie, scorgiamo il soldato essere adirato con l’esercito poiché continua ad aumentare le missioni e ritardare il suo congedo. Così, tenta qualunque modo pur di evitare la guerra, arrivando, addirittura, a spacciarsi per pazzo. Impresa inutile perché vi è una legge bizzarra, che ritiene pazzo non tanto chi affronta la guerra; ma chi spontaneamente decide di imbattersi in missioni pericolose.

The Umbrella Academy

Nel 1989, 43 donne partoriscono contemporaneamente in tutto il mondo, nonostante in loro non vi sia nessun segno di gravidanza sin dall’inizio del travaglio. Sette di questi bambini vengono adottati da un eccentrico miliardario, il quale li addestra, quindi facendoli diventare supereroi. Nasce, così, la squadra di The Umbrella Academy. Lo scopo di questa squadra è di combattere il crimine.

Final Space

La serie sci-fi umoristica di Adult Swimarrivata alla seconda stagione, seguendo le satiriche ed epiche avventure di Gary e Mooncake ai confini conosciuti dell’universo.

SEX EDUCATION

L’insicuro Otis sa tutto sul sesso, grazie alla madre terapeuta. Così la ribelle Maeve gli propone di fondare una clinica all’interno della scuola. Così Otisd diventerà il terapeuta sessuale dell’intera scuola, senza però riuscire a vivere la sua vita sessuale. Accompagnato dal suo amico gay e da tutta una serie di strani personaggi.

The IT Crowd

Con l’ufficio in uno scantinato e guidati da una manager antitecnologica, due nerd gestiscono il reparto informatico di un’azienda che ha un proprietario imbranato. Arrested development Arrested Development (Ti presento i miei) racconta le vicende del giovane manager Michael Bluth (Jason Bateman) e dei suoi tentativi di salvare l’azienda di famiglia dal fallimento, nonché di star dietro ai suoi eccentrici parenti. Michael, infatti, è l’unico in famiglia dotato di buon senso e si ritrova a gestire la Bluth Company, specializzata in case prefabbricate, dopo che il padre George – pessimo manager che tradisce da anni la viziata moglie Lucille – l’ha portata quasi alla bancarotta finendo anche in galera. Lindsay (Portia de Rossi) è la bella e superficiale sorella di Michael, sposata con Tobias, medico stralunato con la passione della recitazione; il fratello maggiore “G.O.B.” è un irresponsabile che vorrebbe fare l’illusionista, mentre il minore Buster è un mammone insicuro.

