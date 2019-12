Serie TV, i migliori episodi di Natale

Ancora non siete entrati nello spirito natalizio? Ecco una selezione dei migliori episodi delle serie tv che sicuramente vi farà sentire “aria” di Natale.

Iniziamo con un classico intramontabile: I Simpson

1×01: “Un Natale da cani”

Trasmesso in Italia il 24 dicembre 1991, l’episodio natalizio dei Simpson ci ha introdotto la famiglia che ormai conosciamo bene. Il pilot della serie TV è piuttosto diverso dai successivi: i disegni sono più abbozzati e la trama ha un ritmo più lento. Qui, la famiglia Simpson ha evidenti problemi economici e fa fatica a coprire le spese dovute al Natale, alla fine si aggiunge un membro alla famiglia che tutt’oggi è nella serie TV. Si tratta del cagnolino che si chiama proprio Piccolo aiutante di Babbo Natale.

9×10: “Miracolo su Evergreen Terrace”

Questo episodio si apre durante la mattina di Natale e Bart è di nuovo la causa delle disavventure della famiglia. Si sveglia prima di tutti gli altri per poter scartare i regali, ma accidentalmente dà fuoco alle decorazioni e ai pacchetti. Il giovane decide dunque di nascondere le prove sotto la neve e fa credere a tutti che la famiglia sia stata derubata. I cittadini di Springfield si mostrano molto generosi e fanno una colletta, ma quando la neve si scioglie e la verità viene a galla, i Simpson dovranno affrontare la collera di tutta la città.

Un tocco più moderno con Modern Family

3×10: “Natale espresso”

Appena nove giorni prima di Natale, l’intera famiglia è a casa di Jay intorno alla piscina in una calda giornata. Chiacchierando scoprono che quello è l’ultimo giorno in cui sono tutti insieme fino a dopo le feste. Sotto suggerimento di Phil, la famiglia prova ad organizzare un “Natale espresso”: cioè organizzare una cena natalizia per il giorno stesso. Così, velocemente, vengono divisi i compiti: comprare i regali, decorare la casa, cucinare la cena e trovare l’albero giusto.

7×09: “Bianco Natale”

Tutta la famiglia si reca in una casa in campagna sperando di trovare la neve, ma il caldo a cui già sono abituati li segue. Determinati a rimanere nello spirito natalizio, alcuni decidono di mantenere i caldi maglioni a tema. Luke e Manny cercano di spaventare Lily raccontandole storie su una stanza di quella casa, ma finiranno per essere loro quelli spaventati. Mitchell e Cameron, dopo essersi esercitati a lungo, vogliono cantare Silent Night, ma casualmente Alex lo fa brillantemente poco prima di loro.

DuckTales

2×06: “Natale in famiglia”

Paperone viaggia nel passato insieme agli spiriti del Natale per poter rivivere le migliori feste. Con lui parte segretamente anche Quo che avrà il piacere di conoscere un piccolo Paperino e anche Della Duck, sorella di quest’ultimo e madre di Qui, Quo e Qua.

Friends

2×09: “Un caldo Natale”

A casa di Monica e Rachel, Ross rompe accidentalmente il termosifone, così nell’appartamento c’è un caldo eccessivo. Per scavalcare il problema, la festa di Natale viene fatta a tema tropicale.

7×10: “Armadillo natalizio”

Il decimo episodio della settima stagione di Friends è uno dei più famosi tra quelli a tema natalizio. In questo, Ross tenta di spiegare al figlio Ben la festa di Hanukkah, cercando di fargliela preferire al Natale. Inventa così un nuovo personaggio: l’armadillo natalizio e indossa addirittura un voluminoso costume per convincerlo.

The big bang theory

Come non ricordare il primo abbraccio di Penny e Sheldon…

2×11: “L’ipotesi dei sali da bagno”

In questo episodio Penny fa sapere a Sheldon che gli ha preso un regalo di Natale. Questo, allora, si sente obbligato a prendere un dono per la vicina di casa, ma vuole essere sicuro di fare qualcosa dello stesso prezzo di quanto riceverà. Per esserne sicuro, acquisterà diverse confezioni da bagno di varie misure e prezzi, con l’idea di darne uno a Penny solo dopo aver ricevuto il suo regalo.

Le serie TV e il Natale – Baby Daddy

Baby Daddy è andata in onda dal 2012 al 2017 per sei stagioni. La serie inizia quando Ben Wheeler trova una neonata davanti alla sua porta e scopre di esserne il padre. Al suo fianco ci sono il fratello, la madre e due amici. Anche questa serie TV conta qualche episodio di Natale, ecco i più interessanti.

1×09: “Outing”

I protagonisti della serie decidono di fare la tradizionale foto di Natale con maglioni e costumi, ma la giornata si rivela piuttosto calda. Nel frattempo, arriva l’ex marito di Bonnie e padre di Ben, con una notizia particolare che potrebbe rovinare l’armonia della foto.

4×02: “Un canto di Natale”

Gli episodi a tema Canto di Natale potranno anche essere scontati, ma è sempre bello vedere come si adatta la storia di Dickens ai prodotti moderni. Ben è lo Scrooge della situazione: si lamenta della frenesia natalizia, delle luci, dello shopping e arriva a desiderare che il Natale non esista. Quando il suo desiderio si avvera, si cancella anche l’esistenza della figlia Emma e vediamo i protagonisti in un universo parallelo.