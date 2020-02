Serie Tv, i migliori episodi di San Valentino

San Valentino, croce di molti e delizia per pochi. Da sempre tema delle puntate più belle delle nostre serie tv preferite. Vediamone insieme alcune…La leggena di San Valentino narra che un giorno il vescovo Valentino, passeggiando, vide due giovani che stavano litigando, andò loro incontro porgendo una rosa e li invitò a tenerla unita nelle loro mani: i giovani si allontanarono riconciliati. Secondo un’altra storia – raccontataci dalla nonna di Jen in un episodio di Dawson’s Creek – il futuro patrono degli innamorati, unì in matrimonio una giovane cristiana e un centurione romano, malgrado l’unione fosse ostacolata dai genitori di lei.

Che siate innamorati corrisposti oppure ancora in cerca dell’anima gemella, questa TOP fa comunque al caso vostro.

# 1: BEVERLY HILLS 90210 – STAGIONE 2 EPISODIO 22 ‘UNA CICOGNA PER SAN VALENTINO’. [ANNO 1992]

Nell’epoca in cui dire teen drama equivaleva a dire Beverly Hills 90210 – primo telefilm a toccare temi delicati per gli adolescenti (quali droga, aids, omosessualità,…) – e in quella della moda dei jeans a vita alta e delle giacche lunghe, la coppia del momento era Dylan & Brenda: il primo prepara una sorpresa alla giovane Walsh per la festa di San Valentino, che consiste nel donare del sangue. Dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere maturare il triangolo amoroso con la bionda Kelly, impegnata in questo episodio a gestire la gravidanza inaspettata della madre e ad innescare suo malgrado una serie di equivoci che per fortuna si concluderanno positivamente con la proposta di matrimonio fatta da Mel (il papà di David) a Jackie (la madre di Kelly) proprio nella sera di San Valentino.

# 2: E.R. MEDICI IN PRIMA LINEA – STAGIONE 1 EPISODIO 16 ‘SAN VALENTINO’. [ANNO 1995]

Anche il medical drama più accurato di tutti i tempi, si riempie di cuori. Alla prima delle 15 stagioni, questo show confeziona un episodio molto intenso: una donna abbandona una bambina in stato febbrile al pronto soccorso, dove viene soccorsa da Carol e Doug, che le diagnosticano l’AIDS. Intanto Carter cura un cane investito da un’auto, e Benton si occupa di una vecchia signora malata di Alzheimer, che gli ricorda la madre.

Insomma non un episodio dai risvolti romantici come potrebbe aspettarci dalla festività, ma è comunque un’opportunità per rivedere George Clooney e Julianna Margulies agli albori della loro carriera, prima che il fascino di lui approdasse ad Hollywood facendo incetta di cuori e di premi; e che l’insicura infermiera, tolto il camice, sfondasse come tenace avvocato di Chicago.

# 3: FRIENDS – STAGIONE 1 EPISODIO 14 ‘UN RITO PER SAN VALENTINO’. [ANNO 1995]

Siamo agli inizi di quella che sarebbe diventata la sitcom con più alti ascolti e cachet di tutti i tempi. E non poteva mancare un episodio per San Valentino. Quando ancora Ross non aveva come unico pensiero amoroso Rachel, ebbe un fortuito incontro a cena con Carol, da cui aveva appena divorziato, e con la quale sperava di poter ricucire il rapporto. Joey organizza un appuntamento al buio per Chandler, senza sapere che la ragazza è Janice (Oh Mio Dio), da cui l’amico non riusciva a liberarsi. Phoebe, Rachel e Monica invece trascorrono la serata facendo il rituale del “falò dei fidanzati” finendo però quasi con l’incendiare l’appartamento.

Una festa degli innamorati… senza però lieto fine per nessuno del gruppo, dettaglio trascurabile per gli spassosi amici del Central Perk, sempre pronti a regalarci esilaranti gag.

# 4: BUFFY THE VAMPIRE SLAYER – STAGIONE 2 EPISODIO 16 ‘CACCIA ALL’UOMO’. [ANNO 1998]

Con l’evidente scopo di alleggerire la tensione creatasi attorno alla vicenda dell’attivazione della maledizione su Angel, tornato malvagio, viene modellato un episodio sul personaggio Xander. Il ragazzo, lasciato da Cordelia, proprio in occasione di San Valentino, chiede ad Amy di fare un incantesimo d’amore per far innamorare pazzamente la ragazza di lui, in modo da poterla umiliare come lei ha fatto con lui. L’incantesimo, però, ha effetto su tutte le ragazze della scuola, meno Cordelia (perché forse già innamorata?). Così assistiamo ad una vera caccia all’uomo per conquistare Xander. Non manca la scena di una sexy Buffy intenzionata a sedurre l’amico, che suo malgrado deve resisterle. Alla fine Giles sistema le cose.

Niente scambi di effusioni tra Buffy e il tenebroso Angel, ma comunque un episodio godibilissimo, come solo quel mattacchione di Joss Whedon ha saputo costruire.

# 5: DAWSON’S CREEK – STAGIONE 3 EPISODIO 14 ‘UNA SERATA PARTICOLARE’. [ANNO 2000]

E’ ancora evanescente il triangolo amoroso tra Joy, Pacey e Dawson. Tuttavia, proprio in questo episodio, il giullare del gruppo capisce di provare qualcosa per l’amica di sempre, anche se preferisce non rivelare i suoi sentimenti, rimandando ad un futuro prossimo l’inevitabile sbocciare di una relazione con la ex del suo migliore amico. Nel frattempo Jack deve fare i conti con la sua ex fidanzata a cui non sa come confessare la sua omosessualità, mentre la serata romantica di Jen va in fumo perché il suo boyfriend finisce in ospedale.

Dawson’s Creek prende l’eredità di Beverly Hills 90210, affrontando senza remore e con acutezza temi molto cari al mondo dei giovani, con un taglio introspettivo e profondo, e dialoghi veloci non sempre di facile comprensione. Un mix giusto che ha appassionato fan di tutte le età ed aperto le porte di cinema e tv a molti attori del cast.

# 6: CHARMED/STREGHE – STAGIONE 2 EPISODIO 13 ‘SAN VALENTINO’. [ANNO 2000]

Le sorelle Halliwell, nella formulazione originaria del terzetto, affrontano la festività degli innamorati nel più classico dei modi… ponendo rimedio ad un esperimento magico finito nelle mani sbagliate: tre amiche di Phoebe, infatti, usano un suo incantesimo per far diventare uomini tre animali; questi ultimi, però, decisi a rimanere tali definitivamente, tengono in ostaggio le ragazze per rintracciare Phoebe. Intanto Piper, indecisa se continuare la sua storia con il vicino di casa Dan, si concede digressioni mentali romantiche con Leo che, nel frattempo, ha iniziato a lavorare proprio per lei al P3.

# 7: GILMORE GIRLS/UNA MAMMA PER AMICA – STAGIONE 6 EPISODIO 15 ‘SAN VALENTINO IN QUATTRO’. [ANNO 2006]

Siamo ancora in festa per la notizia del revival di Una Mamma per Amica e del fatto che i membri del suo cast stiano tornando uno ad uno, quindi sarà sicuramente piacevole ricordare questo episodio di San Valentino.

Fatta la pace tra Lorelai e Rory, che è rinsavita tornando a frequentare l’università, adesso mamma e figlia possono passare del tempo insieme, con i rispettivi partner, durante il weekend di San Valentino. Prima che il weekend si concluda bruscamente con il padre di Logan che piomba in casa intenzionato a mettere il ragazzo su un aereo per Londra, c’è il tempo per una romantica colazione a quattro in terrazza, dove Luke e Logan consegneranno i loro regali abbinati alle rispettive fidanzate.

# 8: MAD MEN – STAGIONE 2 EPISODIO 01 ‘NUOVI, GIOVANI E CREATIVI’. [ANNO 2008]

Anche per gli impiegati dell’agenzia pubblicitaria Sterling Cooper è San Valentino. Sulle note di ‘Let’s Twist Again’ di Chubby Checker, si apre il 14 Febbraio 1962, con i pubblicitari di Madison Evenue divisi tra le riunioni, le sigarette, le gonne corte delle donne e i drink a metà mattinata; di sera invece festeggiano con le proprie mogli la festa degli innamorati. Solo Don sembra alquanto stressato non riuscendo a godersi in pieno la festa, forse a causa degli ammonimenti del medico sulla sua salute, o perché i tempi stanno cambiando con l’ingresso di giovani inesperti nel mondo del lavoro.

Non mancano ovviamente segreti, scaramucce tra ex amanti, nuovi fidanzati e figli frutto di gravidanze nascoste che sono spariti nel nulla.

# 9: GREY’S ANATOMY – STAGIONE 8 EPISODIO 14 ‘QUELLO CHE TI SERVE È L’AMORE’. [ANNO 2012]

L’ospedale anticonvenzionale per eccellenza non poteva fare a meno di festeggiare San Valentino. E lo fa come meglio sa fare, in modo agrodolce: Lexie fa da babysitter a Zola, e Mark fa lo stesso con Sofia, permettendo a Callie di passare una serata romantica con la moglie Arizona. Nel frattempo Ben corteggia la Bailey organizzandole la cena in ospedale. Hunt e Cristina non riescono a parlare e Richard si rende tristemente conto che durante la cena di S.Valentino Adele non lo riconosce più.

C’erano ancora tutti in questa stagione… Lexie, Mark, Cristina, e perché no anche Teddy… ma soprattutto c’era lui: Stranamore/Derek con il suo fascino intramontabile e il suo amore per moglie e figli. Lo vogliamo ricordare con spensieratezza, mentre lui tenta vanamente di trovare un po’ di intimità con Meredith.

# 10: ONCE UPON A TIME/C’ERA UNA VOLTA – STAGIONE 1 EPISODIO 12 ‘BELLE’. [ANNO 2012]

Anche nel serial fantasy si festeggia San Valentino. Emma non è ancora la Salvatrice, e diverse vicende si intrecciano tra gli smemorati abitanti di Storybrooke, dove a San Valentino Mary Margaret, Ashley e Ruby trascorrono la serata insieme, mentre nel mondo delle fiabe ci viene raccontata la storia de ‘la Bella e la Bestia’ con protagonisti Belle e Tremotino. La prima fa un patto con il signore oscuro, promettendogli di diventare la sua governante per il resto dell’eternità in cambio della vita della sua famiglia. La convivenza tra i due, porta Belle a provare dei sentimenti per Tremotino; ma questi, rifiutando la possibilità che qualcuna possa amarlo, la caccia via. Convinto che la ragazza sia morta suicida, il signore oscuro cade in un profondo dolore. C’è tempo però per un lieto fine nel mondo reale, dove Ashley (aka Cenerentola) riceve la proposta di matrimonio dal suo principe.

# 11: GLEE – STAGIONE 3 EPISODIO 13 ‘CUORE’. [ANNO 2012]

Per una serie musicale, acclamata da pubblico e critica, questa è una buona occasione per dare il meglio di sé in cover romanticissime cantate in nome dell’amore. Con la nutrita classe del professor Schuester pronta ad intonare i grandi classici mischiati a canzoni moderne – come ‘Chapel of love’ delle Dixie Cups, ‘let me love you’ di Mario, ‘Home’ di Michael Bublè, ‘I will always love you’ di Whitney Houston – per fare da cupido a chi è ancora single (o “sfigato” come direbbe Sugar), a chi vive un amore osteggiato dalla mentalità bigotta, e a chi decide di sposarsi malgrado il parere contrario di amici e genitori.

# 12: GOSSIP GIRL – STAGIONE 5 EPISODIO 15 ‘CUORI INFRANTI’. [ANNO 2012]

Anche nell’Upper East Side si festeggia il giorno di San Valentino, ovviamente nell’unico modo che i ricchi conoscono.. Mentre Chuck odia la festa e Nate cerca di conquistare una finta povera, Blair, fresca sposa di un matrimonio fasullo, tenta rovinosamente di fare da cupido tra Dan e Serena organizzando una festa in grande, dove non mancano intrighi, complotti, incontri sorprendenti, segreti smascherati e persino un bacio inaspettato.

Tutte quelle che erano fan della improbabile coppia fatta da Blair & Dan non si perderanno questi “sette secondi in paradiso all’inferno”, come direbbe Gossip Girl. XOXO

# 13: HOW I MET YOUR MOTHER – STAGIONE 7 EPISODIO 16 ‘IL TRENO DEGLI UBRIACHI’. [ANNO 2012]

Le vicissitudini sentimentali dello strambo gruppo di amici newyorkesi sono nuovamente al centro di quest’episodio, ambientato a San Valentino ma non proprio roseo come i protagonisti si augurerebbero.. Robin deve comunicare al quasi futuro sposo di non poter realizzare il suo desiderio di avere figli, mentre Ted e Barney cercano malamente di rimorchiare nel Treno degli Sbronzi (l’ultimo treno serale per Long Island pieno di gente ubriaca). Tornato a casa, Ted trova Robin sul tetto che gli dice di avere rotto il fidanzamento. Il ragazzo allora consola l’amica dicendole che lui la sposerebbe perché l’ama ancora.

Siamo ancora distanti dalla fine della serie, che a molti fan ha fatto storcere il naso; è comunque innegabile che una dichiarazione così fa sempre effetto.

# 14: THE BIG BANG THEORY – STAGIONE 7 EPISODIO 15 ‘LA MANIPOLAZIONE DELLA LOCOMOTIVA’. [ANNO 2014]

Chiude la lunga elencazione di episodi ispirati a San Valentino TBBT. Non poteva mancare il gruppo di nerd più spassoso e pagato della TV, con la sua versione della festa degli innamorati. Mentre Leonard e Penny, passano una tranquilla serata in casa, prendendosi cura della cagnolina di Raj, che per una loro disattenzione però rischia l’intossicazione da cioccolatini; Amy riesce a convincere Sheldon a cenere in un vagone di un treno restaurato. La serata subisce una battuta d’arresto perché Sheldon trascura la sua ragazza, salvo poi prendere una piacevole svolta quando il fisico teorico bacia sulle labbra Amy in modo molto appassionato.