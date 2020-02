Serie tv, tutte le citazioni nerd dei Pinguini tattici nucleari

I Pinguini Tattici hanno conquistato il terzo gradino del podio di Sanremo e ai più attenti sarà sicuramente saltato all’orecchio la citazione di How I met your mother presente nella loro canzone. Ma Ringo Starr non è l’unica loro canzone a contenere citazioni si serie tv e film.

Tu eri Robin poi hai trovato me

Pensavi fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted

Oltre alla citazione di How I met your mother i Pinguini Scrubs, friends, Happy days, Un medico in famiglia e Friends nelle loro canzoni.

In ‘Antartide’ troviamo Scrubs in un particolare riferimento all’eterna opposizione tra JD e Bob Kelso, diversi in tutto:

E con lo sguardo perso

Dentro a un cielo terso,

Il cuore di JD e la testa di Kelso

Non sono solo le nuove serie tv ad essere citate, ma anche le vecchie glorie come Happy Days :

I sorrisi migliori li hai dati a degli str***i

Avevi Richie Cunningham, hai preferito Fonzie

Ancora in ‘Verdura’ troviamo un tripudio di riferimenti, da ‘Netflix’ che viene semplicemente citato ad una delle più celebri frasi di nonno Libero di Un medico in famiglia ‘Una parola è troppa, due invece sono poche’.

Sempre in Verdura citano la Principessa Mononoke

E gli occhi sono stanchi

Netflix non lo rinnovo

Ti cerco dentro Google Maps e vedo se ti trovo

Una parola è troppa, due invece sono poche

E allora in bocca al lupo, Principessa Mononoke

Non poteva di certo mancare Friends, che in ‘Tetris’ viene utilizzata come metro di paragone:

Tu eri per me ciò che negli anni Novanta è stato Friends, yeh

Non mancano riferimenti ai film ed al nostro amatissimo Harry Potter:

”Ad undici anni quando eri piccola aspettavi una lettera da Hogwarts per dimostrare ai tuoi compagni che eri tu quella diversa da loro” da Antartide (2019)

”Scappa forte, finchè puoi, ricordami come Neville Paciock in un mondo di Draco Malfoy.” da Irene (2017)

Infine in Sashimi :

”So che ti senti vivo solo quando vieni al sushi, ma non vorrei finissi proprio come John Belushi. Monsters & Co. ci ha insegnato tutto dalla vita, cioè che una risata è più forte di un milione di grida.”

Vi lasciamo al video della canzone vincitrice del terzo posto Ringo Starr, chiaro riferimento al film Ritorno al futuro.