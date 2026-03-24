Sguardi di Donna” il photo tour culturale e urbano nel cuore del Rione Sanità organizzato da IDN-Itinerari di Napoli, in collaborazione con la Terza Municipalità, nell’ambito delle iniziative dedicate al Marzo Donna promosse dal Comune di Napoli.

L’iniziativa, in programma il 29 marzo e il 12 e il 19 aprile alle ore 10.30 con partenza da Porta San Gennaro, rende omaggio a cinque grandi protagoniste del cinema e del teatro napoletano:

Sophia Loren, Angela Luce, Tina Pica, Pupella Maggio e Titina De Filippo. La partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione alla mail: redazione@itineraridinapoli.com

Napoli è da sempre una città profondamente legata all’immagine: i suoi vicoli, le architetture stratificate, i cortili e la vita quotidiana hanno costruito un immaginario visivo che il cinema ha reso universale.

In questo scenario, le grandi interpreti napoletane hanno dato forma a una femminilità intensa e autentica, contribuendo a definire lo sguardo con cui la città è stata raccontata.

“Sguardi di Donna” nasce proprio dall’incontro tra la memoria culturale e la pratica dello sguardo. Il percorso è pensato non solo come una visita, ma come un’esperienza fotografica attiva, in cui i partecipanti diventano parte del racconto.

Accompagnati dalla storico dalla narratrice culturale Manuela Ragucci e dal fotografo Bruno Mottola, i partecipanti sono invitati a osservare il Rione Sanità con attenzione visiva,

a soffermarsi su dettagli, luci, geometrie, volti e scene quotidiane, trasformando ogni tappa in un’occasione di scatto e interpretazione personale.

La fotografia non è un elemento accessorio, ma il cuore dell’esperienza: lungo tutto il percorso, ciascun partecipante costruisce il proprio sguardo sul quartiere, traducendo in immagini la relazione tra spazio urbano, memoria e presenza.

Il Rione Sanità si rivela così come un set a cielo aperto, in cui ogni angolo può diventare narrazione visiva.

Dalla Porta San Gennaro alla Basilica di Santa Maria della Sanità, fino alle Catacombe di San Gaudioso e al Palazzo dello Spagnolo, i luoghi si intrecciano alle storie e alle figure femminili a cui sono dedicati, diventando scenari da osservare e reinterpretare attraverso l’obiettivo.

Al termine del phototour, le fotografie realizzate dai partecipanti confluiranno in una mostra virtuale collettiva sulle pagine social di Itinerari di Napoli, dando vita a un archivio condiviso di sguardi contemporanei e personali sulla città.

“Sguardi di Donna” è un’esperienza che unisce racconto urbano e fotografia partecipata, valorizzando il Rione Sanità come spazio vivo e profondamente visivo, e mettendo al centro lo sguardo di chi lo attraversa e lo racconta attraverso le proprie immagini.

IDN-Itinerari di Napoli è un’associazione culturale attiva da dieci anni, dedicata alla conoscenza del territorio campano. Studia e racconta Napoli e la sua provincia in modo chiaro e accessibile. Propone contenuti mirati su storia, arte e tradizioni locali.

Organizza tour culturali per far scoprire i luoghi in modo diretto e consapevole. Un punto di riferimento per valorizzare e rendere comprensibile il patrimonio del territorio.

Le tappe del percorso

Porta San Gennaro : introduzione al rapporto tra Napoli e il cinema e alla figura di Sophia Loren , icona internazionale che ha portato sullo schermo l’immagine più autentica e popolare della città.

: introduzione al rapporto tra Napoli e il cinema e alla figura di , icona internazionale che ha portato sullo schermo l’immagine più autentica e popolare della città. Basilica di Santa Maria della Sanità : dedicata ad Angela Luce , attrice e cantante legata alla tradizione musicale e teatrale napoletana.

: dedicata ad , attrice e cantante legata alla tradizione musicale e teatrale napoletana. Catacombe di San Gaudioso : scenario per il racconto di Tina Pica , straordinaria caratterista capace di rappresentare l’anima popolare di Napoli.

: scenario per il racconto di , straordinaria caratterista capace di rappresentare l’anima popolare di Napoli. Palazzo dello Spagnolo: dedicato aPupella Maggio e Titina De Filippo, figure fondamentali del teatro napoletano e della tradizione della famiglia De Filippo.