Si allarga la famiglia di Radio Globo, nella mattinata del weekend arriva il nuovo programma “NON E’ IL MORNING”

Il palinsesto di Radio Globo si arricchisce di un nuovo ed imperdibile appuntamento. Ogni weekend dalle 7 alle 10 andrà in onda ‘NON E’ IL MORNING’ un nuovissimo programma in onda da sabato 11 maggio 2024 sulla storica emittente romana.

Un appuntamento con le notizie d’attualità più curiose del momento, dicono i neo conduttori, in un programma talk che si preannuncia essere dinamico, irriverente e sempre sul pezzo.

Per questo nuovissimo show radiofonico il cast è composto da ben 3 speaker, Tommaso di Vito, già conduttore della fascia serale di Radio Globo, il suo programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 24.00 nono verrà comunque modificato, al suo fianco le due new entry della famiglia di Radio Globo: Berardino Iacovone ed Elena Tubertini, scovati dal Direttore di Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro.

Dunque un conduttore storico di Radio Globo, Tommaso Di Vito, a cui si affianca una coppia di conduttori già ben rodata, quella composta da Elena Tubertini e Beradino Iacovone, che da tre stagioni militano stabilmente anche nel palinsesto di Cusano Italia TV con i seguitissimi format televisivi “Fattacci” e successivamente “TG Hashtag”.

Berardino Iacovone, speaker, autore e creator digitale assieme alla bellissima e simpaticissima Elena Tubertini, conduttrice radio televisiva, sono, da diversi anni, anche volti della nota social factory romana “The Cerebros”, costituita dallo stesso Iacovone nel 2017 con l’amico e collega Gianmarco Esposito anche lui attore e conduttore radio televisivo.

La Social Factory “The Cerebros”, si occupa di realizzare video virali sui principali social network e piattaforme multimediali. Ad oggi, l’attività produttiva nel suo complesso ha generato oltre 200 milioni di views. Tra i video più conosciuti e divertenti della crew ricordiamo: “Gomorra ai tempi del Corona Virus”, “Covid Jouer” e “Camerieri vs Clienti”.

Dunque, due componenti della crew “The Cerebros” approdano su Radio Globo per proseguire nella missione di intrattenere e divertite con irriverenza e sarcasmo e se necessario mettendo il dito nella piaga ed per questo ‘NON E’ IL MORNING’ è destinato a diventare un appuntamento imperdibile per chi ha la sveglia puntata alle 07.00 anche nel week end, ma anche per chi ama prendere il caffè in allegria.