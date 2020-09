Signorini: “GF all’insegna della sicurezza”

Alfonso Signorini, direttore e giornalista della rivista “Chi” è alla viglia della sua seconda esperienza di conduttore del Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, dal 14 settembre in prima serata su Canale 5.

Signorini, emozionato per questa vigilia, ha commentato che edizione sarà “Sicurezza e senso di responsabilità vengono prima di ogni esigenza televisiva. Dopo quella situazione così inquietante credo non possa capitare nulla di peggio” – ammette Signorini, che per questa quinta edizione dovrà tenere a bada non solo i 20 concorrenti, ma anche l’opinionista che si è scelto, Antonella Elia, accanto al già sperimentato Pupo.

