Silver Service e STS celebrano 60 anni di storia industriale

Nel corso della sua carriera, Silvestri ha seguito tutte le principali fasi di sviluppo dell’azienda, contribuendo alla crescita di una realtà che, nata come impresa artigianale, è diventata ad Avezzano un punto di riferimento nei settori dei veicoli industriali, degli allestimenti speciali e della mobilità professionale.

In sei decenni di attività, il gruppo ha costruito un percorso fondato su innovazione, competenza tecnica e capacità di interpretare l’evoluzione del mercato. Silver Service, specializzata nella produzione su misura e negli allestimenti per veicoli industriali, ha consolidato la propria presenza attraverso stabilimenti di proprietà e una struttura industriale in grado di sostenere la crescita aziendale e rafforzarne il posizionamento a livello nazionale.

La storia del gruppo si è ampliata con STS, azienda specializzata negli allestimenti per veicoli commerciali e nella produzione di bisarche per il trasporto e il recupero di veicoli. Nel tempo, STS ha sviluppato soluzioni dedicate ai settori più evoluti della logistica e del trasporto automotive, distinguendosi per qualità costruttiva, funzionalità e affidabilità del Made in Italy.

L’ingresso nel mercato delle bisarche ha rappresentato un passo strategico per la crescita del gruppo: oggi Silver è indicata tra i principali costruttori italiani del settore, confermando una leadership costruita su know-how, continuità familiare e costante innovazione.

Il 60° anniversario arriva in una fase di forte dinamismo per le due aziende, che hanno scelto Transpotec Logitec 2026 come vetrina per raccontare la propria evoluzione industriale e presentare soluzioni orientate a sostenibilità, efficienza e sviluppo internazionale. Questo anniversario rappresenta non solo un importante traguardo industriale e familiare, ma anche una proiezione verso il futuro, con una visione orientata a qualità, sostenibilità e crescita internazionale.