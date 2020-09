Sneakers Hub: il 19 e il 20 settembre presso l’ex base NATO di Napoli

Sneakers Hub è il primo evento partenopeo interamente dedicato alla hype culture che si svolgerà nella ex-base NATO di Napoli il 19 il 20 settembre, dopo un party d’apertura inaugurale che si terrà venerdì 18 settembre. la kermesse nasce con l’ambizione di essere il primo evento napoletano in grado di riunire tutti gli appassionati di street life e il mondo dello sneakers culture.

Verranno allestite diverse aree di intrattenimento e di esposizione/vendita per gli espositori legati al settore; la scelta del’ex base NATO scaturisce da un progetto ambizioso e ha l’obiettivo di ridare vita ad un luogo storico della città che per decenni è stato un punto di riferimento per gli americani e per gli appassionati della loro cultura.

Il piazzale centrale s trasformerà in un parco tematico con spazi dedicati alla realtà virtuale, al food e alla zona bar. Seguendo la via battuta in tutto il mondo e concentrandosi sul trend subculturale che sta portando Napoli ad essere una delle città con più hype d’ Europa negli ultimi anni, l’evento Sneakershub mira a creare un Hub pronto ad affermarsi come luogo in cui lo scambio e la diffusione culturale sia alla base delle tante attività proposte.

SNEAKERSHUB MARKET

Spazio dedicato agli espositori e agli sponsor che potranno vendere i loro prodotti e mostrare le collezioni inedite.

SNEAKERSHUB WORKSHOP

Spazio riservato a personaggi o brand legati a tale cultura che potranno mostrare agli utenti come produrre i loro prodotti o come si sviluppa il processo creativo per arrivare alla creazione dei loro prodotti di design.

SNEAKERSHUB SPORT COMPETITION

Area dedicata agli sport più in linea con l’evento dove gli utenti potranno assistere a live performance, competizioni e testing di prodotti vari, in virtù del fatto che lo sport e il mond sneakers sono realtà strettamente legate l’un l’altro.

SNEAKERSHUB PUBLIC SPEECH

Area completamente dedicata alla presentazione di esperti e cultori dello street fashion business che potranno sfruttare l’evento per sensibilizzare culturalmente la platea attraverso un’experience legata agli espositori o agli sponsor e ai brand ambassador. L’obiettivo resta quello di creare un evento storico per la platea napoletana che possa diventare un must del settore e soprattutto un appuntamento periodico. Il palinsesto giornaliero cambierà quotidianamente e sarà documentato con attività di streaming in compagnia dei protagonisti e con attività di call to action per chi è on line e per chi è in loco. Il denominatore comune sarà sempre Sneakershub e coinvolgerà performer sportivi e una line up con dj e rappers fortemente rappresentativi della cultura napoletana.

NB:.I rappers saranno delle icon presenti all’evento ma non canteranno a causa delle restrizioni Covid.

Main sponsor:

Urban Jungle

Black Box

Official community:

Air Jordan Italia

Sponsor:

Drop list

Started1

London

Terragon

Stand reselling presenti:

Drop list

Checkouters

Kicks goal

Ospiti presenti per workshop e per public talk:

Jacopo de Carli

Mike Frutto

Marco Evangelisti di BackDoor Bottega

Marco Rizzi di Outpump

Pasquale d’Avino di Throwback

Stefano Grasso di Derriere

Alberto Panocchi e Joelle Pomioli di APJP

Dat Boi Dee e Da Dlond – Music talk

Gianluca Salute e Marco Rossetto di Urban Jungle

Attività collaterali:

Skate park

Basketball Arena

Street soccer

Proiezione del documentario 42.5 di Mattia Rossi in anteprima a Napoli a fine evento.

BIGLIETTI ACQUISTABILI SU GO2.