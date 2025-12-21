Sold out per Utopia per Neapolis al Tin: una Napoli sospesa tra terra e mare

Napoli si racconta e si reinventa attraverso il teatro, la musica, la danza e la poesia con Utòpia per Neapolis, progetto artistico prodotto dal Consorzio Utòpia nell’ambito del Napoli Fringe Festival – direzione artistica Laura Valente – in scena stasera, domenica 21 dicembre dalle 18.00 alle 21.00, al TIN – Teatro Instabile Napoli in Vico del Fico al Purgatorio 38, Napoli.

Lo spettacolo è Sold Out da una settimana: è attualmente possibile iscriversi esclusivamente alla lista d’attesa.

Un’esperienza immersiva e corale che attraversa le radici più profonde della città per restituirne una visione contemporanea e visionaria, capace di unire passato e futuro in un unico, potente racconto collettivo. Nove performance site-specific, firmate da otto compagnie e realizzate da tutte le identità artistiche del Consorzio Utòpia, animeranno ogni spazio del teatro verticale, trasformandolo in una mappa sensibile di miti, leggende, voci e memorie di Neapolis. Corpi e voci danno vita a un percorso emozionale che intreccia teatro, canto, musica, danza, coinvolgendo lo spettatore in un dialogo vivo con la città e con la sua storia millenaria, tra suggestioni popolari ed espressioni contemporanee.

L’evento rientra nell’ambito delle celebrazioni di Napoli 2500, la rassegna voluta dal Comune di Napoli, e diffusa in tutto il territorio, per celebrare la Fondazione della millenarian Napolis.

Al centro del progetto, Utòpia diventa figura simbolica di una Napoli che non ha mai smesso di sognare: una città sospesa tra l’ombra del Vesuvio e la luce del mare, capace di trasformare dolore e bellezza in energia creativa. Le arti performative si fondono in un racconto collettivo che restituisce l’anima profonda di Neapolis, celebrandone le radici eterogenee e proiettandole verso una visione futura di rinnovamento e speranza. Un’iniziativa che coinvolge cittadini e visitatori, attivando un dialogo culturale vivo e partecipato, stimolando la comunità a riscoprire il valore della propria storia e a rafforzare il senso di identità collettiva attraverso l’arte.

Protagonisti di Visioni di Neapolis nel cuore di Utòpia sono: per Voci e Parole, Fiorenza Calogero, Giorgia Dell’Aversano, Libero de Martino, Patrizia Di Martino, Donatella Faraone Mennella, Anita Mosca, Gino Protano, Amelia Rondinella, Francesca Rondinella e Gianni Sallustro; per Voci, Suoni e Ritmi, Massimo Ferrante, Nunzio Ruggiero e Marcello Vitale; per Movimento e Spazio, Elena D’Aguanno, Maria Giulia D’Angelo, Noemi D’Angelo, Chiara Sorrentino e Amina Arena.

Per la lista d’attesa: info@consorzioutopia.it – 366 871 1689 – www.consorzioutopia.it