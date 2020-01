Soleimani, i suoi funerali e le minacce agli USA

Si è chiusa una settimana caldissima sul fronte della politica mondiale, quando due droni americani all’aeroporto di Baghdad hanno mirato ed ucciso Soleimani, braccio destro dell’ayatollah Ali Khamenei.

Ieri, una folla incredibile di persone ha occupato tutte le principali piazze di Teheran, ed ha dato l’ultimo saluto al generale delle Forze Quds, ucciso venerdì scorso in un raid americano a Bagdad.

La salma è stata accolta dalla Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, che in lacrime ha pregato sulla bara. Partita dell’università centrale di Teheran, la processione funebre è stata trasmessa in diretta dalla televisione di Stato che ha parlato di milioni di persone scese in strada per rendere omaggio all’uomo che viene definito amato martire e per chiedere vendetta urlando slogan contro gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e Israele.

Durante la processione a Teheran sono state date alle fiamme bandiere statunitensi e israeliane ed è stata esposta un’immagine del presidente americano Donald Trump con una corda al collo.

Ma non solo i funerali. Nelle ultime ore, infatti, corrono sul web innumerevoli minacce all’Europa, agli Usa, al loro governo e soprattutto al presidente Donald Trump. L’ultima, e non velata minaccia, è arrivata da Ali Akbar Velayati, fido consigliere di Khamenei “Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam. Nonostante le vanterie dell’ignorante presidente degli Stati Uniti, l’Iran intraprenderà un’azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire”.

Insomma, un inizio di anno da brividi con gli Usa che rischiano di trovarsi a fronteggiare altri serissimi problemi in Medio Oriente con un popolo che è pronto a tutto pur di vendicare quello che loro consideravano una vera e propria guida suprema.