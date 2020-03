Spadafora: “Lega Serie A è irresponsabile”

Lo scorso weekend si sono giocate alcune gare di Serie A, che hanno suscitato moltissime polemiche. Fra le più aspre, quelle del Ministro dello sport Spadafora.

Il Ministro, in collegamento dagli studi di Quelli che il calcio, infatti, ha commentato quanto successo “Il campionato non si è fermato per un gesto irresponsabile della Lega Serie A e del Presidente Dal Pino. È vero che il dpcm di contiene la misura delle porte chiuse, ma è vero anche che stiamo invitando in ogni modo il mondo del calcio, così come gli italiani più in generale, a prendere delle decisioni” ha detto il Ministro che poi ha continuato dicendo “C’è un interesse economico dietro allo sport, con la Serie A in particolare che si sente immune dal virus e soprattutto dai sacrifici che sta facendo tutto il Paese. Ho provato fino alla fine a evitare di chiedere la sospensione del campionato, so quanto sia importante a livello sociale la partita della domenica, ma adesso non possiamo più permettercela. Ho ricevuto offese, insulti e minacce per questo, ma ciò che conta è la salute pubblica”.

