Speranza, ad agosto comitato sulle scuole: priorità riaprire ma in totale sicurezza

Il ministro della Salute ribadisce: “La priorità è riaprire in totale sicurezza”.

“A fine agosto si riunirà il nostro Comitato tecnico scientifico per una valutazione finale ma la nostra priorità è riaprire tutte le scuole, di ogni ordine e grado“, afferma il ministro della Salute Speranza. “Sono più di dieci milioni di persone che dovranno rientrare nelle scuole in massima sicurezza, obiettivo che richiede sforzo collettivo elevato, una grande sfida per il paese”, ha detto il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. Azzolina ribadisce: “Lavoreremo per la riduzione del numero di alunni per classe. Basta con le classi sovraffollate, volgarmente dette classi pollaio. Dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione”. Uno dei punti chiave su cui bisognerà decidere a ridosso della riapertura è l’uso delle mascherine. Attualmente il Comitato ha indicato la possibilità per gli studenti di tenerle durante gli spostamenti nelle aree comuni, compresi i corridoi nelle aule per uscire/entrare, ma non al banco.