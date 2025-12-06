Spicchi d’amore: un Natale solidale targato Pizzeria Da Michele

In occasione delle feste natalizie, L’Antica Pizzeria Da Michele promuove un viaggio di solidarietà,attraverso le sue sedi in regione Campania, che unisce gusto, storia e impegno sociale. “Spicchi d’Amore” rappresenta una serie di momenti di beneficenza dedicati a sostenere realtà del territorio che ogni giorno lavorano per il bene comune.

«L‘iniziativa nasce dal desiderio della nostra azienda di famiglia di restituire alla comunità parte di ciò che riceve ogni giorno: non solo grazie ai propri clienti, ma anche grazie al calore e al legame con il territorio. Il titolo “Spicchi d’Amore” richiama simbolicamente le “fette” di pizza, icone dell’identità della pizzeria, e il cuore della solidarietà: ogni spicchio condiviso diventa un gesto concreto per chi ha bisogno» afferma Sergio Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele.

«È un dovere per noi creare questo tipo di iniziative solidali. Siamo fortunati e dobbiamo ricordarlo sempre, non solo a Natale. Per noi, inoltre, la pizza è sempre stata un mezzo per parlare alla comunità: riunisce le persone, crea momenti di convivialità. Con “Spicchi d’Amore” vogliamo generare un impatto positivo nella nostra terra, grazie alle comunità locali che si impegnano per il prossimo» dichiara Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Il nostro impegno non si limita alla qualità della pizza: crediamo che un’azienda debba assumersi un ruolo attivo nella comunità in cui opera. Con “Spicchi d’Amore” vogliamo trasformare il periodo natalizio in un’occasione concreta di vicinanza a chi vive momenti difficili. Ogni appuntamento rappresenta un gesto di responsabilità condivisa, perché il benessere di un territorio si costruisce insieme, un passo — o uno spicchio — alla volta» aggiunge Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Gli eventi, che si svolgeranno tra fine novembre e gennaio nelle sedi campane de L’Antica Pizzeria Da Michele, vedono la pizzeria al fianco di associazioni e parrocchie impegnate in attività di sostegno verso i più fragili. Questa iniziativa nasce come gesto concreto di chiusura del mese dei diritti dell’infanzia e, più in generale, come un segno di amore e attenzione verso le comunità locali.

Il calendario degli appuntamenti solidali:

Mercoledì 10 dicembre, l’Antica Pizzeria Da Michele di Pompei accoglie gli ospiti del Centro Oratoriale “Crescere Insieme”, struttura caritativa del Santuario, gestita dalle Suore Domenicane “Figlie del Santo Rosario Di Pompei”, fondate da San Bartolo Longo, che accoglie bambini in situazione di vulnerabilità offrendo supporto scolastico, attività ludico-ricreative, dal pranzo fino alle ore 18:30 circa.

Nella stessa giornata, la pizzeria donerà un sorriso anche agli ospiti di “Casa Emanuel”, struttura caritativa del Santuario di Pompei, che accoglie mamme gestanti e bambini da 0 a 3 anni, offrendo supporto materiale ed educativo per favorire il percorso di autonomia delle famiglie.

Giovedì 11 dicembre, l’Antica Pizzeria Da Michele di Salerno propone una cena solidale a favore dell’Associazione L’Abbraccio ODV, realtà del territorio che offre sostegno, comunità e risorse alle persone in difficoltà, promuovendo la solidarietà e l’integrazione.

Sabato 17 gennaio, in occasione della festività di Sant’Antonio Abate – Sant’Antuono -, patrono del focolare e, per estensione, del pizzaiolo, la Casa Madre di Napoli conclude il calendario di “Spicchi d’Amore” con un pranzo speciale riservato alla Mensa del Carmine. La mensa, attiva da decenni, costituisce un punto di riferimento per chi è in difficoltà, offrendo ogni giorno pasti caldi in un clima di accoglienza e dignità.