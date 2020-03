Spostarsi in Italia ai tempi del Coronavirus

Sabato sera, appena dopo il consiglio presieduto dal premier Conte, sono iniziate a circolare in rete molti video dove migliaia di persone hanno preso d’assalto le stazioni di Milano.

Il motivo di queste corse, infatti, è stato quello di riuscire a prendere il primo treno per Napoli o Salerno e per allontanarsi da quella che il premier aveva appena nominato ‘zona Rossa’ che comprendeva tutta Milano, la sua provincia ed altre 14 città, sempre con le rispettive province.

Assiepati gli uni sugli altri, alcuni tipo viaggi della speranza e in barba alle indicazioni fornite finora per provare ad arginare il Coronavirus, queste persone hanno viaggiato per tutta la notte per raggiungere quindi le zone del Sud Italia.

Ma come si sono comportate Italo e Trenitalia, appena dopo la decisione del governo? Il treno alta velocità Italo Milano-Salerno, da sabato sera, ha un costo che non varia mai di oltre 98 euro in ambiente smart e di oltre 120 euro in zona comfort, mentre un Milano-Roma costa pochi euro in meno, circa 90 in ambiente smart e 110 in quella comfort.

Non va di certo molto meglio con Trenitalia, che per un Milano-Salerno, costa 125 euro per un biglietto standard e 130 in Premium. mentre un Milano-Roma costa di media 100 euro per un biglietto standard, 129 euro in Premium e addirittura 245 euro in area executive.

Cifre folli che, tuttavia, non hanno spaventato migliaia di persone che poi non hanno fatto altro che trasferirsi da una zona rossa ad un’altra, vista la conferenza stampa di ieri sera del premier che ha aumentato i controlli e sospeso moltissime attività da ieri.