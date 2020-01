Spotify, arriva la pet – playlist per gli animali che restano solo in casa

É risaputo che i pet addicted facciano ascoltare musica ai propri animali. Secondo un sondaggio alcuni li hanno addirittura visti ballare. Perché non creare una playlist tutta per loro? A pensarci è stato il colosso dell’audio streaming.

S potify lancia una proposta decisamente originale: le playlist per cani, gatti e altri piccoli animali. Musica e voci in grado di rilassare e fare compagnia ai nostri amici che rimangono spesso a casa da soli.

Per provare basta andare sul sito www.spotify.com/pets che con una grafica animata e divertente permette di selezionare l’animale, stabilire un grado tra rilassato ed energico, tra timido e amichevole, tra apatico e curioso, dargli un volto (aggiungendo una foto) e un nome e il gioco è fatto. Da provare subito, anche se, cercando tra le playlist già presenti su Spotify dedicate agli animali ci si imbatte in una sere di playlist già pronte (e in questo caso, però indifferenziate valide per ogni animale) che hanno selezionato brani per ogni situazione delle vita. Per esempio la playlist Relax Music Zen Club per ceni e gatti raccoglie oltre 30 brani di musica zen e suoni della natura, ognuno con un titolo e uno scopo molto preciso: se sono soli a casa o agitati o per sentirsi al sicuro. C’è la musica per il «viaggio in auto» e quella da mettere dopo una giornata faticosa, per le difficoltà a dormire, e per non farsi mancare niente c’è anche la «dog spa». Niente che non sapevamo già: c’è la musica giusta per ognuno di noi (di qualsiasi razza) e quella perfetta per ogni momento della vita.