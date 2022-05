Stasera al Nostos “Mimì e le ragazze della pallavolo. Laddove Mimì sta per Domenico”

Stasera, domenica 8 maggio alle 19 va in scena al Nostos Teatro “Mimì e le ragazze della pallavolo. Laddove Mimì sta per Domenico” di Sara Sole Notarbartolo, ispirato alla storia vera di Tiffany Pereira de Abreu, pallavolista transessuale.

La storia della protagonista dello spettacolo, Mimì, pallavolista con il mito di Mimì Ayuhara, richiama quella della campionessa brasiliana, arrivata nella squadra femminile del Golem Palmi nel 2017 e attualmente militante nella serie A in Brasile. Tiffany è una pallavolista transessuale, nata uomo, con il nome di Rodrigo.

“La nostra Mimì, interpretata dall’eccezionale attrice e cantante Fabiana Russo, è il piccolo Domenico Carrarmarto, nato nella provincia di Napoli, con un grande talento per la pallavolo e la certezza di non essere nel corpo giusto – spiega la regista e autrice -. La battaglia che Domenico, detto Mimì, ingaggia è quella contro il terrore di affrontare un cambiamento che sente indispensabile e che potrebbe fargli perdere gli affetti familiari, la stima conquistata nella sua professione e, in pratica, tutto quello ha costruito. Questa storia è nata grazie a interviste con persone che hanno vissuto sulla propria pelle la battaglia per i diritti LGBT nello sport e in tanti ambiti della vita e del lavoro”.

“Molte persone hanno cercato di farmi smettere di giocare – ha dichiarato Tiffany De Abreu -. Se potessi tornare a parlare con la me di dieci anni fa, le direi: ‘vai avanti senza paura perché, anche se ancora non lo sai, sei una vincitrice’. Grazie per questo spettacolo, sono certa che potrà aiutare molte persone”.

Paolo Valerio, docente di psicologia clinica all’Università Federico II, nonché presidente dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere e della Fondazione Genere Identità Cultura, ha aggiunto in merito allo spettacolo: “Il lavoro, scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo e portato in scena dalla bravissima Fabiana Russo, ha meritato i lunghi applausi del pubblico e andrebbe portato nelle scuole e visto da tutti quelli che sono interessati a conoscere meglio il mondo transgender e a sfatare gli stereotipi e i pregiudizi che lo circondano”.

#approdi22

Domenica 8 maggio ore 19.00

Mimì e le ragazze della pallavolo

Laddove Mimì sta per Domenico

scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo

con Fabiana Russo

creazioni sonore Massimo Cordovani

costumi Gina Oliva

chitarre Silvestro Russo

disegno luci Sara Sole Notarbartolo

aiuto regia Fabio Rossi

assistente alla regia Arianna Pastena

voci registrate Antonella Esposito, Cinzia Mirabella, Marco Palumbo, Fabio Rossi

produzione Taverna Est Teatro

foto di scena Martin Di Maggio



Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6

81031 – Aversa (CE)

Acquisto biglietto online:

https://oooh.events/evento/mimì-e-le-ragazze-della-pallavolo-laddove-mimì-sta-per-domenico-biglietti/

Ingresso su prenotazione

* mascherina FFP2 obbligatoria

Informazioni e prenotazioni:

info@nostosteatro.it 081 399 26 60

389 24 71 439 (anche whatsapp)