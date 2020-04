Stasera in tv, le prime serate del 28 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Un nuovo giorno Andrea Bocelli (Musica)



21.25

Nelle splendide cornici del Colosseo, dell’Arena di Verona e del Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli insieme ad una grand e Orchestra sarà il protagonista del bel canto, attraverso le più belle arie dell’Opera lirica italiana e della musica pop. Sui palchi gli faranno compagnia grandi artisti della scena musicale e attori italiani ed internazionali.

RAI 2 – Finalmente sposi (Film)

21.20

Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania…

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Karol – Un papa rimasto uomo (Film)

21.21

Dopo l’elezione avvenuta il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II inizia il pontificato che lo vedra’ per 25 anni impegnato su vari fronti religiosi, sociali e politici. Lo attenderanno le lotte contro gli idealismi del socialismo, l’attentato subito per mano di Ali’ Agca, le giornate mondiali della gioventu’, i numerosi viaggi per il mondo, l’amicizia con Madre Teresa di Calcutta, il Giubileo del 2000 e le preoccupazioni per la pace dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 2001.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE – I segreti di Brokeback Mountain (Film)

21.10

Wyoming 1963, due giovani devono condurre un gregge di pecore in alta quota badando agli animali per tutta l’estate. Nella solitudine nasce un’amicizia e poi un legame che poi si trasforma in passione.