Stasera in tv, le prime serate del 05 marzo 2020

Rai Uno 20,30 Calcio – Coppa Italia – Napoli Vs Inter

Napoli. Calcio: Coppa Italia 2019 2020 Napoli – Inter.

Rai Due 21,20 90 Minuti in Paradiso

Tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso.

Rai Tre 21,15 Carol

New York, 1952. Therese Belivet e’ una giovane donna impiegata in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie vorrebbe baciarl…

Rete 4 21,25 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 Il diavolo veste Prada

Nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly (Meryl Streep) è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista Vog…

Italia Uno 21,20 Le Iene Show

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronac…