Stasera in tv, le prime serate del 1 aprile 2020

Rai Uno 21,20 Stanotte a Firenze

Firenze, come non l’avete mai vista. Di notte, senza le folle dei turisti, avrete il privilegio di scoprire una delle città più visitate e ammirate de…

Rai Due 21,25 Maltese Il romanzo del commissario

Maltese – Il romanzo del Commissario e’ una miniserie televisiva del 2017, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Dario Maltese e’ un commissario di pol…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,20 Fuori dal coro

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

Canale 5 21,25 Grande Fratello Vip 2020

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno d…

Italia Uno 21,25 John Wick – Capitolo 2

Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wi…