Stasera in tv, le prime serate del 1 gennaio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Roberto Bolle – Danza con me

Una grande serata evento di sorprendente spettacolo, un rinnovato appuntamento con l’arte della danza con il quale Rai1 i nizia il nuovo anno. L’étoil…

Rai Due 21,20 911 – Stagione 1 Episodio 5 – Punto d’origine

Un edificio crolla durante un grande matrimonio indù. Abby cerca di trovare la madre ribelle con l’aiuto di Buck Oliver Stark, Bobby rivela come ha uc…

Rai Tre 21,20 Angry Birds – Il film

Red, Chuck e Bomb, sono tre degli uccelli arrabbiati e non volanti che vivono in una paradisiaca isola. La loro routine viene pero’ sconvolta dall’arr…

Rete 4 20,30 I Legnanesi – La scala è mobile

La comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 21,20 Qua la zampa

Dal regista di “Hachiko – Il tuo migliore amico”, un’altra commedia su un cane speciale che possiede addirittura il dono della reincarnazione. Di rina…

Italia Uno 21,25 Dirty Dancing – Balli proibiti

Per una tranquilla vacanza, gli Houseman (padre, madre e due ragazze) si recano negli ameni luoghi della East Coast. Qui la sedicenne Baby Houseman si…