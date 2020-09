Stasera in tv, le prime serate del 1 settembre 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – SuperQuark – Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capito: i virus possono diffondersi con un semplice starnuto e compiere in poche settimane il giro del pianeta. Ma da dove provengono? E come vengono studiati? Ogni anno compaiono sul mercato più di 50 nuove droghe, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati al Centro Anti Veleni degli Istituti Clinici Maugeri di Pavia, per farsi raccontare la difficile lotta per scoprirle, catalogarle. E renderle illegali.

Rai 2 – 21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 Il questore – In occasione di un’intervista in un albergo, Paul tenta di far riconciliare la Kruger con Semir. Mentre si trovano tutti nella hall, degli operai armati prendono in ostaggio la Kruger…

Rai 3 – 21:20 – Un profilo per due – L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di appuntamenti online. Utilizzando l’identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un’affascinante giovane donna, e se ne innamora….

Rete 4 – 21:27 – SMS – SOTTO MENTITE SPOGLIE – 1 PARTE – Tommaso sbaglia a inviare un sms e invece di inviarlo alla propria moglie lo invia alla moglie del migliore amico. Quest’ultima comincia a credere che Tommaso sia attratto da lei dando inizio a una serie di equivoci.

Canale 5 – 21:21 – WINDSTORM 3 – RITORNO ALLE ORIGINI – 1 PARTE – Il centro di trattamento per cavalli di Mika procede piu’ che bene e l’ha resa una celebrita’. Desiderosa pero’ di liberta’, un giorno dopo aver litigato con la nonna, Mika prende il suo cavallo e si reca in Andalusia, terra da cui proviene l’animale. Qui, ha modo di arrivare alla tenuta di Pedro e di scoprire l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida in cui placano la sete molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre, Mika decide con l’aiuto di Samantha, la figlia di Pedro, di riportare in auge un’antica tradizione con la speranza di salvarla.

Italia 1 – 21:20 – LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA – LA FABBRICA DEI CORPI – 1aTV – L’indagine si svolge all’interno della ?Fabbrica dei corpi?, un centro di ricerche che studia gli effetti dei fattori ambientali sulla decomposizione.

Rai Movie – 21:10 – Il patriota – Carolina del Sud 1776. Benjamin Martin, eroe nella guerra franco-indiana, rinuncia alla guerra per dedicarsi alla famiglia e diventa agricoltore. Nel frattempo lo scontro con gli Inglesi e’ alle porte, Martin non desidera entra in conflitto, poiche’, diventato nel frattempo vedovo, si deve occupare dei suoi figli. Il figlio Gabriel non condividendo la sua posizione si aggrega ai ribelli. Anche Martin si unira’ a loro quando gli inglesi minacceranno direttamente la sua famiglia.