Stasera in tv, le prime serate del 10 febbraio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,10 L’amica geniale – Il nuovo cognome

Lila è in viaggio di nozze mentre Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione…

Rai Due 21,15 911 – Stagione 2 Episodio 13 – Lotta o muori

Buck trova Chimney gravemente ferito davanti casa di Maddie. Prima di perdere i sensi, Chimney pronuncia i nomi di Madd ie e di Jason…

Rai Tre 21,15 Presa diretta – Tutti spiati

PresaDiretta riprende a viaggiare e a raccontare il paese. Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle p…

Rete 4 21,10 Quarta repubblica

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 21,15 Grande Fratello Vip 2020

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno d…

Italia Uno 21,20 Xxx – Il ritorno di Xander Cage

Vin Diesel nel terzo capitolo della saga action in 3D con Samuel L. Jackson e la partecipazione di Neymar. Un’arma tecnologica finita nelle mani sbagl…