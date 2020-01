Stasera in tv, le prime serate del 10 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Il Cantante Mascherato (TalentShow)

21.25

Programma televisivo che prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social.

RAI 2 – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 1 – Nelle mani del destino (Telefilm)

21.20

L’ISIS lancia dei missili balistici contro Israele ed Arabia Saudita, facendo credere che l’attacco provenga dall’Iran. Il sistema di difesa cerca d’intercettarli…

RAI 3 – Io sono tempesta (Film)

21.20

Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio….

RETE 4 – Quarto grado (Inchieste)

21.25

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

CANALE 5 – Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



21.20

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

ITALIA 1 – Giustizia Privata (Film)

21.20

Dieci anni dopo la brutale uccisione della moglie e della figlia, Clyde Shelton cerca di convincere il procuratore che aveva indagato in passato a riaprire il caso, nella speranza di ottenere quella giustizia attesa da un decennio. La sua vendetta sarà rivolta non solo verso chi ha permesso la grazia ai veri assassini, ma anche a un sistema che permette un atto cosi’ sconsiderato.

RAI MOVIE – Boston – Caccia all’uomo (Film)

21.10

Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman nell’incalzante ricostruzione dell’attentato che ha sconvolto Boston. Aprile 2013: due ordigni esplodono durante la maratona provocando tre vittime. Fbi e polizia individuano la pista da seguire e si gettano alla ricerca dei responsabili.