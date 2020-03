Stasera in tv, le prime serate del 10 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Tutto il giorno davanti (Film)

21.25

Adele, assessore alle politiche sociali di Palermo, diventa il tutore legale di centinaia di minori stranieri non accompa gnati sbarcati in città, tanto da venir soprannominata ” La grande madre”. Inoltre ha anche due figli propri ed il tempo sembra non essere mai abbastanza per occuparsi di tutto e la sua vita diviene indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati, i suoi quattrocento figli…

RAI 2 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

21.20

10 coAdele, assessore alle politiche sociali di Palermo, diventa il tutore legale di centinaia di minori stranieri non accompa gnati sbarcati in città, tanto da venir soprannominata ” La grande madre”. Inoltre ha anche due figli propri ed il tempo sembra non essere mai abbastanza per occuparsi di tutto e la sua vita diviene indissolubilmente intrecciata alle vicende personali de lle centinaia di minori a lei affidati, i suoi quattrocento figli…ppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailan dese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.27

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Calcio – Champions League – Valencia Vs Atalanta (Sport)

21.00

Il Valencia di Albert Celades affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. – UEFA Champions League 2019-2020.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE – Non c’è più religione (Film)



21.10

Una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunita’ religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; cosi’ il sindaco Cecco (Claudio Bisio) e Suor Marta (Angela Finocchiaro) chiedono aiuto alla comunita’ musulmana presente nell’isola.