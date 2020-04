Stasera in tv, le prime serate del 12 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Jesus (Film)

21.25

La vita di Gesù, la sua piena umanità, la sua formazione. E poi l’esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano del discernimento della sua missione. Un Gesù che compie miracoli, prega, rivela la volontà del Padre, ma anche che respinge con serenità l’innamoramento di una donna, che sa ridere e scherzare, con i bambini come con i discepoli, che ama la vita e le sue gioie. Gesù che compie umanamente l’esperienza della Croce, quando da figlio accoglie la volontà del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti.

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Emoji – Accendi le emozioni (Film)

21.20

Colorato film d’animazione ambientato in uno smartphone. Gene, un’emoji dotata di tante espressioni facciali, intraprende un avventuroso viaggio fra le App per salvare l’universo delle emoticon.

RETE 4 – Il re dei re (Film)

21.27

Il film inizia con la nascita di Gesu’, nel quadro di una situazione particolarmente travagliata a causa della spietata dominazione romana sul territorio di Giudea. La vita di Cristo viene poi narrata secondo le tappe consuete dalla strage degli innocenti da parte di Erode, al lavoro di Gesu’ come falegname, dalle tentazioni, alla predicazione fino alla crocifissione e alla resurrezione. Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa.

CANALE 5 – Non ci resta che piangere (Film)

21.21

Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano Leonardo da Vinci, che ha appena …

ITALIA 1 – Star Wars – Il risveglio della forza (Film)



21.20

Luke Skywalker è scomparso. La leggenda, però, narra che il cavaliere Jedi si sia ritirato in esilio in una galassia nascosta, indicata su una mappa. Ed è proprio dietro a tale mappa, affidata al droide BB-8 dall’abile pilota Poe Dameron, che si scatena una caccia serrata sia da parte della Resistenza al comando della Principessa Leia Organa, che dal Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’ex Impero guidato da Darth Vader e condotto da Kylo Ren, un giovane cavaliere desideroso di trovare definitive conferme nel lato oscuro della forza. Nel frattempo l’impavida Rey, una giovane mercante di rottami con un passato misterioso alle spalle, e Finn, un disertore degli assaltatori del Primo Ordine in fuga verso una nuova vita, diventano accidentalmente custodi del droide BB-8. Nella loro rocambolesca fuga per evitare la cattura e la morte e riportare il droide da Leia, Rey e Finn s’imbatteranno nei mitologici Han Solo e Chewbacca…

RAI MOVIE – Captain Fantastic (Film)

21.10

Si può vivere la propria utopia essendo padre di sei figli? Si può isolarli nel cuore delle foreste del Nord America, lontano dalla società, per dargli un’educazione marxista, fargli festeggiare il compleanno del filosofo e anarchico Noam Chomsky, renderli colti in tutto e abituarli a sopravvivere con la caccia?