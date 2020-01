Stasera in tv, le prime serate del 12 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Il mondo sulle spalle (Fiction)

21.25

320 persone dall’oggi al domani restano senza lavoro. Tra la rassegnazione e l’impotenza tutti si arrendono, tranne uno. Si tratta di quello che la vita fino a quel momento aveva messo più alla prova mettendolo davanti alla malattia e alla guarigione di suo figlio, quello più coraggioso e più appassionato del suo lavoro. L’unico capace di rischiare tutto: nonostante il mancato sostegno delle banche investe tutti i suoi risparmi, ipoteca la casa e riassume i vecchi dipendenti salvandoli dalla disoccupazione e dalla disperazione riprendendosi una fetta del mercato che aveva perso. Rischia tutto quello che ha, persino di farsi buttare fuori casa da sua moglie.

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Detroit (Film)

21.15

Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani (Martin Luther King sarebbe stato ucciso nel ’68 sul balcone del Lorraine Motel di Memphis), nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan invio’ la Guardia Nazionale a sedare la rivolta, e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall’esercito. L’episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers: un episodio di brutalità da parte della polizia (con il fiancheggiamento di alcuni militari) che e’ una ferita nella coscienza dell’America.

RETE 4 – Il ragazzo della porta accanto 2015 (Film)

21.27

Recentemente separata dal marito e con un figlio adolescente vittima di bullismo, l’insegnante Claire Peterson (Jennifer Lopez) sta tentando di dare un nuovo senso alla sua esistenza. Mentre gli appuntamenti che rimedia si rivelano fallimentari, l’incontro con il diciannovenne Noah (Ryan Guzman), nuovo vicino di casa, si tramuterà in qualcosa di pericoloso per la sua vita e la sua famiglia.

CANALE 5 – Sole a catinelle (Film)

21.21

Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poichè Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa eta’ di Nicolò. Entreranno così in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

ITALIA 1 – L’uomo d’acciaio (Film)

21.20

Clark Kent/Kal-El (Henry Cavill) è un giornalista ventenne dotato di straordinari poteri. Arrivato sulla Terra dal lontano pianeta Krypton, Clark non conosce quali siano le ragioni di tanta forza e per quali scopi vada usata. Cresciuto con i valori morali trasmessi dai genitori adottivi, Martha (Diane Lane) e Jonathan (Kevin Costner), Clark si ritrova presto a scoprire che avere delle super abilita’ corrisponde al prendere decisioni molto difficili e più grandi di lui. Quando il mondo si ritrova infatti sotto attacco, Clark e’ chiamato a stabilire da che parte stare, se combattere per ristabilire l’ordine o porre i suoi poteri al servizio della sete di conquista e potere. Per diventare effettivamente Superman, avrà bisogno di trasformarsi nel punto di riferimento del mondo intero e, soprattutto, di coloro che ama.

RAI MOVIE – Truman – Un vero amico è per sempre (Film)

21.10

Il madrileno Tomas parte dal Canada dove si è trasferito per recarsi dal suo migliore amico Julian, attore argentino trapiantato a Madrid. Tomas ha solo quattro giorni da trascorrere con Julian, e sa che il suo amico ha poco tempo da vivere. Ma entrambi rifiutano di inscenare un addio, preferendo entrare insieme nello spaesamento che precede la morte, e che comporta anche decisioni pratiche non più rimandabili. Fra queste la più difficile riguarda Truman, il cane di Julian, per cui si dovrà trovare una casa e una famiglia, dato che il suo padrone non potrà più occuparsene. E anche in questo Tomas non lascerà solo il suo amico, costi quel che costi.