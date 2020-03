Stasera in tv, le prime serate del 12 marzo 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

RAI UNO 21,20 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 8

Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’ac cusa è doppiamente sconvolge…

RAI DUE 21,25 Il giustiziere della notte

Paul Kersey e’ un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell’animo dell’uomo esplo…

RAI TRE 21,20 In arte – Gianna

Pino Strabioli incontra la regina indiscussa del rock italiano: Gianna Nannini. A lui la celebre artista si confida, raccontando la sua infanzia, la f..

RETE 4 21,20 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

CANALE 5 21,25 Non si ruba a casa dei ladri

Antonio, un onesto cittadino, cerca la sua vendetta nei confronti di Simone, un politico disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe denunciarlo ma poi, …

ITALIA UNO 21,20 Le Iene Show

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronac…