Stasera in tv, le prime serate del 13 aprile 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 20,50 Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto dal Papa

In Mondovisione, dal Sagrato della Basilica di San Pietro rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco.

Rai Due 21,20 90 Minuti in Paradiso

Tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso.

Rai Tre 21,00 L’albero degli zoccoli

Tra l’autunno 1897 e l’estate 1898, quattro famiglie vivono in una cascina della Bassa Bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profo…

Rete 4 21,25 Il re dei re

Il film inizia con la nascita di Gesu’, nel quadro di una situazione particolarmente travagliata a causa della spietata dominazione romana sul territo…

Canale 5 21,20 Quasi amici – Intouchables

Dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giu’, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantem…

Italia Uno 21,20 Twilight 2008

Bella e’ una ragazza comune, poco attratta da cio’ che affascina il mondo delle sue coetanee. Trasferitasi di recente a vivere con il padre in una cit…