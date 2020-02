Stasera in tv, le prime serate del 13 febbraio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Calcio – Coppa Italia – Milan Vs Juventus (Sport)

20.30

RAI 2 – Love is all you need (Film)

21.20

Per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l’imprenditore ortofrutticolo danese Philip (Pierce Brosnan) arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L’organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si e’ dedicato anima e corpo al lavoro trascurando affetti e vita privata. Il soggiorno campano, inoltre, fa si’ che riscopra anche le piccole gioie quotidiane, grazie all’incontro con Ida, la futura consuocera, una parrucchiera danese che non ha mai perso l’entusiasmo nonostante il cancro al seno che l’ha colpita e la rottura dal marito fedifrago dopo 25 anni di nozze.

RAI 3 – Skianto Sanremo 67 (Show)

21.20

Un One Man Show di Filippo Timi, con tanti ospiti musicali chiamati a interpretare non le loro canzoni, ma un insieme di diverse epoche e tutte riarrangiate dal maestro Raphael Gualazzi. Il fil rouge dei racconti e dello spirito di tutto quello che si muove in questo inedito contesto, si sviluppa intorno alla volontà di far vincere a Tenco quel Sanremo che gli fu fatidico e fatale: immaginarsi quello che non è stato, fare una storia con “i se e con i ma”. E’ uno Skianto, in pieno stile Filippo Timi che performa in personaggi e monologhi, canzoni e balletti, in un contesto completamente nuovo.

RETE 4 – Dritto e rovescio (Approfondimento)

21.25

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 – Allied – Un’ombra nascosta (Film)

21.21

Il sapore del cinema classico in un’impeccabile spy-story sull’arte dell’inganno con Brad Pitt e Marion Cotillard diretti da Robert Zemeckis. 1942: un ufficiale alleato deve provare l’innocenza di sua moglie, una militante della Resistenza francese sospettata di essere una spia.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

RAI MOVIE – Se Dio vuole (Film)

21.10

Lo stimato cardiochirurgo Tommaso e sua moglie Carla, un tempo affascinante “pasionaria”, oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva, hanno due figli: Bianca, la più grande che non ha interessi ne’ idee o passioni, e Andrea, un ragazzo brillante, iscritto a Medicina e pronto a seguire le orme del padre. Tommaso è molto orgoglioso di suo figlio, ma improvvisamente qualcosa cambia. Il ragazzo, infatti, si chiude spesso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. I sospetti su una possibile omosessualità del figlio si insinuano; ma Tommaso è tutt’altro che incline alla discriminazione e pronto quindi ad accettare la situazione, fino a quando Andrea decide finalmente di aprirsi in famiglia e comunicare l’intenzione di diventare sacerdote. Per Tommaso, ateo convinto, è un duro colpo. Così, mentre finge di dare il suo pieno appoggio ad Andrea, inizia a seguirlo di nascosto per scoprire chi è il responsabile del cambiamento avvenuto nel ragazzo. Scopre quindi che il suo “nemico” è Don Pietro, un sacerdote davvero sui generis, con cui Tommaso inizierà una vera e propria guerra senza esclusione di colpi…