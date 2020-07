Stasera in tv, le prime serate del 13 luglio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano 2 – L’uomo che andava appresso ai funerali – Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò… Il giovane Giuseppe Fazio è riuscito a sostituire degnamente il padre nel suo ruolo di braccio destro del commissario, ma anche l’ormai pensionato Carmine non è certo sparito, un po’ perché la voglia di fare il poliziotto non gli passerà mai, e un po’ perché Salvo ha spesso bisogno della sua esperienza e della sua competenza. Competenza che sarà utile anche nel nuovo intricato caso: l’omicidio di Pasqualino Cutufà, un singolare individuo pacifico e innocuo, che, da quando era stato costretto a smettere di lavorare a causa di un incidente in un cantiere, aveva come assidua occupazione quella di andare a tutti i funerali di Vigata. Uno strano omicidio davvero, e trovare anche solo il movente pare un vero grattacapo. Ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie di Ernesto Guarraci, ex imprenditore edile, nonché proprietario del cantiere presso il quale Pasqualino aveva perso la gamba..

Rai 2 – 21:20 – Made in Sud – Il celebre show comico arrivato alla sua X edizione, condotto da S. De Martino e F. Trotta, propone ancora una volta comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti da tutta Italia.

Rai 3 – 21:20 – Il Colpevole-The Guilty Prima Visione Rai – Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l’indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – APPUNTAMENTO CON L’AMORE – 1 PARTE – Il giorno di San Valentino ne succedono di tutti i colori ai protagonisti di questa americanissima commedia romantica ambientata a Los Angeles. Chi è deluso, chi scopre di essere tradito, chi invece si rincuora e riscopre l’amore. Insomma i soliti cliché.

Italia 1 – 21:20 – 47 RONIN – 1 PARTE – Keanu Reeves e’ il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l’onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove…

Rai Movie – 21:10 – Preparati la bara! – David propone al suo amico Django di aiutarlo ad ottenere la carica di governatore. Django si rifiuta di dargli una mano e preferisce mettersi in viaggio con un prezioso carico d’oro da trasportare al deposito federale. Durante il viaggio, alcuni banditi, capeggiati da Lucas, assaltano il convoglio, massacrano la scorta e uccidono la moglie di Django. Deciso a vendicarsi si mette a capo di una banda.